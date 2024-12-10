إزالة 28 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى مركز فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات، والتى يتم تنفيذها فى الفترة من يوم 7 حتى 27 ديسمبر الجارى، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والرى ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

وشهد اليوم الثلاثاء، تنفيذ 28 حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضى ملك الدولة وأراضى خاصة على مساحة 14 قيراطًا و2895م2، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24، والتى نُفذت بنطاق مركز ومدينة فايد، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة فايد، نائب رئيس مركز ومدينة فايد، وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن استرداد 6 حالات أراضى أملاك دولة، على مساحة 2466م2، بولاية المحافظة، وتم رفضها بالتقنين.

كما تم إزالة حالتى تعدٍّ بالبناء المخالف (بدون ترخيص)، على أراضى أملاك خاصة على مساحة 266م2، عبارة عن بناء أسوار ومبانى غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان، وتم إزالة 10 حالات تعدٍّ بالبناء على أراضى ولاية الزراعة، على مساحة 14 قيراطًا، عبارة عن بناء أسوار ومبانى غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان، بالإضافة لإزالة 10حالات لتعدٍّ على أراضى بولاية الرى، على مساحة 163م2،عبارة عن بناء أسوار ووصلات رى مخالفة على حرم الري.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدى مجددًا على الأراضى المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مشددًا على التعامل الفورى حيال أى حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضى المستردة ومنع التعدى عليها وعلى الأراضى الزراعية من جديد.

الجدير بالذكر، أن الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة فى الفترة من 12 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2024، والمرحلة الثانية من 9 حتى 29 نوفمبر والمرحلة الثالثة من 7 حتى 27 ديسمبر الجاري.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، واسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.