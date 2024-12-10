إزالة موقف الأجرة بديروط بعد سقوط ميكروباص فى الترعة.. فيديو

أسيوط - هيثم البدرى

قرر اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إزالة موقف الأجرة بديروط ونقله لمكان آخر ، وذلك بعد حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة الإبراهيمية بمحافظة اسيوط.

واليوم السابع يرصد أعمال إزالة الموقف من موقعه الحالى أمام ترعة الإبراهيمية، بعد قرار المحافظ بنقل الموقف، حيث كانت تقف السيارة في موقف الأجرة، ولكنها سقطت نتيجة رجوعها للخلف دون معرفة الأسباب، في الترعة المتأخمة للموقف بمركز ديروط.

كان محافظ أسيوط قد قرر صرف 5 آلاف جنيه للمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالترعة الإبراهيمية بمركز ديروط أمام موقف سيارات الأجرة.

كما قرر محافظ أسيوط، صرف 50 ألف جنيه لكل رب أسرة متوفى، و25 ألف جنيه حال كان المتوفي أحد أفراد الأسرة، وذلك جراء حادث سقوط سيارة ميكروباص بمياه الترعة الإبراهيمية بنطاق مركز ديروط أمام موقف سيارات الأجرة.