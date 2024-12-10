أوقاف شمال سيناء تنظم ندوات علمية ودينية لمكافحة المخدرات والشائعات

شمال سيناء ـ محمد حسين

نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء عددًا من الندوات العلمية والدينية في مساجد المحافظة تحت عنوان "المخدرات والإدمان: الآثار وخطوات العلاج". تأتي هذه الفعاليات في سياق الخطة العلمية والدعوية التي تتبناها الوزارة برعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، و الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء في إطار جهود وزارة الأوقاف المستمرة لتعزيز الوعي الديني والاجتماعي في المجتمع.

وتم عقد الندوات في مساجد مختلفة بالمحافظة، حيث دار الحديث حول التأثيرات السلبية للمخدرات على الفرد والمجتمع. استعرض المحاضرون مجموعة من المحاور الهامة التي شملت خطر المخدرات على المجتمع، و تم التطرق إلى كيفية تأثير المخدرات على البناء الاجتماعي وأثرها في زيادة معدلات الجريمة والفوضى، وأضرار المخدرات على الفرد، و تم تسليط الضوء على الأضرار النفسية والبدنية التي يعاني منها المدمنون،والآثار السلبية للمخدرات على الأمن الاجتماعي حيث يُنظر إلى المخدرات كأحد العوامل المساهمة في تدمير استقرار المجتمع وأمنه، وقصص مأسوية لمدمني المخدرات استعرض المحاضرون تجارب واقعية لأشخاص تأثروا بشكل سلبي نتيجة للإدمان، ومفاسد المخدرات تم الحديث عن تدمير الروابط الأسرية والاجتماعية بسبب انتشار هذه الآفة، وجهود الدولة في مكافحة المخدرات تم تسليط الضوء على المبادرات الحكومية في مواجهة هذه الظاهرة، وخصوصًا الحملات التوعوية والمكافحة التي تُنفذ على مختلف المستويات.



وفي سياق متصل، تواصلت فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد عمر بن الخطاب بشرق العريش لليوم الثاني على التوالي، تحت عنوان "إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا" الذي يُعنى بمناقشة خطورة الشائعات ونشر الأراجيف، وقد ألقى المحاضران، الشيخ الشحات إبراهيم حسن مفتش المتابعة، والشيخ فيصل شعبان حامد مسئول شئون القرآن، الضوء على عدة نقاط محورية خلال اللقاء، أبرزها المعنى اللغوي والاصطلاحي للشائعة والأراجيف و شرح المحاضرون الفرق بين الشائعة والأراجيف، وكيفية التعامل مع الأخبار الزائفة، والأثر السلبي للشائعات على المجتمع تناولوا الأضرار التي تسببها الشائعات في تفكيك المجتمع وزيادة التوترات، وموقف الإسلام من الشائعات، و أكد المحاضران على تحذيرات الإسلام من انتشار الأكاذيب ودعمه للتثبت من الأخبار، وصفات مروج الشائعة تم التطرق إلى خصائص من يسعى لنشر الشائعات، وكيفية التعامل معهم، وسهولة رواج الشائعات في العصر الحالي ناقش المحاضرون الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات بسهولة وسرعة، ومنهج التعامل مع الشائعات: تم التأكيد على ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها وعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة.



الندوات تأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف لتنظيم (27) أسبوعًا ثقافيًا في المديريات الإقليمية في مختلف أنحاء الجمهورية، ومن المقرر أن تستمر فعاليات الأسبوع الثقافي في مسجد عمر بن الخطاب بشرق العريش حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

