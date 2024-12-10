أنتونى بلينكن: نرحب بتشكيل حكومة شاملة تضم جميع الأطياف بسوريا

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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الإطاحة بالنظام السوري فرصة؛ لكنها تحمل أيضا خطرا كبيرا، مرحبا ببيان قادة الفصائل السورية المعارضة بشأن تشكيل حكومة تضم أطياف السوريين.

ونبه بلينكن - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن المقياس الحقيقي هو الالتزام بفعل ذلك، مشددا على التزام واشنطن الواضح بتجنب تفكيك سوريا ومنع تصدير الإرهاب والتطرف.

وفي سياق متصل، شددت الولايات المتحدة على رفض التصعيد السوري على خليفة اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وفصيل مسلح أخر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن موقف واشنطن كان واضحا في أنها لا تريد أن ترى "أي شخص يستغل" هذه الفترة من عدم الاستقرار لتعزيز موقفه داخل سوريا.