أسعار اللحوم والخضروات والفواكه بأسواق البحيرة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

البحيرة -ناصر جودة

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة بالخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن بأسواق محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، حيث إن هذه الأسعار هى سعر البيع للمواطنين بالأسواق المنتشرة بالمحافظة.

وجاءت أسعار الخضراوات بأسواق محافظة البحيرة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024:

الطماطم 8-10 جنيهات للكيلو

البطاطس 15-20 جنيهات

الخيار 15-25 جنيهات

البامية 30-40 جنيهات

الكزبرة والشبت 4 جنيهات

كابوتشا 5 و10 جنيهات

الجزر 15-20 جنيهات

الكوسة 15-25 جنيهات

الفلفل الحار والبارد 20-30 جنيهات

البنجر 10-15 جنيها

البصل الأحمر 15-20 جنيها

الباذنجان الأسود الرومي 5-10 جنيهات

الملوخية الحزمة بـ8 جنيهات

الثوم الأبيض 40-50 جنيهات

الليمون 20-30 جنيها



أسعار الفاكهة في أسواق محافظة البحيرة اليوم

كيلو البرتقال 10-15 جنيها.

كيلو التفاح البلدى 45-60 جنيها.

التفاح الأخضر المستورد 60-80 جنيها .

التفاح الأحمر 60-80 جنيها للكيلو

الموز البلدى سجل 50-25 جنيها للكيلو

كيلو الرمان سجل 20-25 جنيها

الجوافة 15-20 جنيها للكيلو

كيلو اليوسفي 15-20 جنيها للكيلو



أسعار اللحوم

تتراوح أسعار اللحوم بأسواق محافظة البحيرة من 280 للكيلو إلى 400 جنيه للحوم البقرى، فيما طرحت مبادرة حياة كريمة لحوم بلدية من خلال منافذها الثابتة والمتنقلة بسعر 260 جنيها للكيلو، كما طرحت لحوما مجمدة بسعر 185 جنيها للكيلو وعبوة دجاج كيلو بسعر 85 جنيها.