أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك والدواجن بالفيوم اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الفيوم رباب الجالي

تشهد أسواق الخضار والفاكهة بمحافظة الفيوم، ومراكزها اليوم الثلاثاء 10/12/2024، استقرار في أسعار بيع الخضروات والفواكه والأسماك والدواجن.



وفي جوله داخل أسواق المحافظة ورصدت كاميرا " اليوم السابع " بعض الأسعار.



أسعار الخضار بأسواق الجملة بالفيوم

حيث سجل سعر كيلو الطماطم اليوم في الأسواق 10جنيهات للكيلو .

البطاطس 15 جنيها

البصل 12 جنيها.

الثوم 25 جنيها.

الكوسة 10 جنيهات .

الملوخية 10 جنيهات.

البازلاء 25 جنيها.

السبانخ 6 جنيهات.

الباذنجان الأسود 4 جنيهات.

الباذنجان الأبيض 12 جنيها.

الفلفل الرومي 10 جنيهات .

الكرنب 25 جنيها.

القرنبيط 15 جنيها

أسعار الفاكهة

التفاح 55 جنيها

الموز 25 جنيها

البرتقال 16 جنيها

اليوسفي 20 جنيها

أسعار الاسماك

سجل كيلوا سمك ماكريل مجمد 60 جنيها

السمك البلطي 55 جنيها

سمك مكرونة مجمد 70 جنيها.

أما بالنسبة لأسعار الدواجن البيضاء بلغ سعر البيع للمستهلك بلغ 75 جنيها للكيلو الواحد.