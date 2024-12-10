أسعار الخضراوات والفاكهة فى الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 10-12-2024.. صور

الإسماعيلية – صبرى غانم

يعتبر سوق المستقبل لتجارة الخضراوات والفاكهة فى مدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية مركزًا حيويًا لتوزيع الخضراوات والفاكهة في محافظة الإسماعيلية، حيث يلبي احتياجات التجار والمستهلكين على حد سواء، ورغم الاستقرار الحالي في الأسعار، فإنها قد تتأثر بعوامل مثل الطقس ومواسم الزراعة.

وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق المستقبل بالإسماعيلية، أحد أكبر أسواق الجملة بالمحافظة، استقرارًا نسبيًا مع تفاوت بسيط في الأسعار بين الحد الأدنى والأقصى لبعض الأصناف.

حيث سجلت الطماطم سجلت أسعارًا تتراوح بين 3 و5 جنيهات للكيلوجرام، مما يشير إلى تراجع نسبي مقارنة بالأسابيع الماضية.

البطاطس تراوحت أسعارها بين 6 و8 جنيهات للكيلوجرام، مع توافر كميات كبيرة بالسوق.

البصل بلغ سعره بين 10 و13 جنيهًا للكيلوجرام، حيث يعد من المنتجات الأساسية التي شهدت طلبًا متزايدًا.

الكوسة سجلت أسعارًا بين 7 و10 جنيهات للكيلوجرام، مع اختلاف فى الجودة حسب الموردين.

الجزر (بدون عروش) تراوح سعره بين 4 و6 جنيهات للكيلوجرام.

الفاصوليا استقرت أسعارها بين 8 و12 جنيهًا للكيلوجرام، ما يعكس استقرارًا ملحوظًا.

الباذنجان البلدي سجل أسعارًا بين 11 و15 جنيهًا، بينما بلغ سعر الباذنجان الرومي بين 8 و12 جنيها، والباذنجان الأبيض بين 9 و12 جنيهًا للكيلوجرام.

الفلفل شهد تنوعًا كبيرًا في أسعاره؛ حيث تراوح الفلفل الرومي البلدي والصوب بين 14 و18 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفلفل الحامي البلدي من 13 و17 جنيهًا، والحامي صوب من 10 و16 جنيهًا، أما الفلفل الملون (أصفر- أحمر- برتقالي) فقد تراوح بين 25 و40 جنيهًا للكيلوجرام.

وتراوحت أسعار الملوخية بين 7 و11 جنيهًا، بينما بلغ سعر الخيار (صوب) بين 15 و18 جنيهًا والخيار البلدي بين 11 و17 جنيهًا للكيلوجرام.

القلقاس تراوح بين 12و15 جنيهًا، والبطاطا بين 3 و6 جنيهات.

شهد الثوم أعلى سعر بين المنتجات، حيث تراوح بين 70 و90 جنيهًا للكيلوجرام، بينما سجل اللفت بين 3 و5 جنيهات، والبنجر بين 5 و7 جنيهات للكيلوجرام.

أسعار الفواكه المحلية اليوم

برتقال بلدي: تراوح سعر الكيلو ما بين 7 إلى 10 جنيهات.برتقال سكري: نفس السعر، من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

برتقال أبو سرة: من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

يوسفي: سجل الكيلو سعرًا بين 7 إلى 10 جنيهًا.

جوافة: بلغ سعر الكيلو ما بين 15 إلى 25 جنيهًا.

كنتالوب: تراوح الكيلو ما بين 9 إلى 12 جنيهًا.

مانجو كيت: سجل سعرًا بين 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

تفاح مستورد: تراوح سعر الكيلو ما بين 50 إلى 100 جنيه.

تفاح جولدن: تراوح بين 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تفاح سوري/لبناني: نفس السعر، من 40 إلى 65 جنيهًا.

خوخ مستورد: بلغ سعره ما بين 40 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

برقوق مستورد: تراوح سعر الكيلو ما بين 45 إلى 80 جنيهًا.

قشطة بلدي: تراوح سعر الكيلو ما بين 30 إلى 45 جنيهًا.

الكاكا يتراوح سعرها من 20 الى 30 جنيه للكيلو

الرومان يتراوح سعره من 20 الى 30 جنيه للكيلو

يُشار إلى أن الأسعار قد تختلف قليلًا حسب جودة المنتج والموقع داخل السوق، مع توقع انخفاض طفيف في الأسعار خلال الفترة المقبلة مع زيادة التوريد المحلي ودخول مواسم الحصاد.



الباذنجان-الرومى



البرتقال-ابوسرة



البطاطس-_1



التفاح-بانواعه



الجزر



الجوافة-



الخضروات-والفاكهة-فى-الإسماعيلية-



الخيار-فى-السوق_1



الرمان-فى-السوق



الطماطم-فى-السوق



الفلفل-البلدى



الفلفل-الحار-



الكوسة