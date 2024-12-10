أسعار الأسماك فى الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الإسماعيلية-صبرى غانم

شهد سوق اسماك الإسماعيلية المطور بطريق البلاجات طرح كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 .

حيث استقبل السوق كميات من اسماك البورى والجمبري والطوبارة والسمك الدنيس وسمك موسى والسبيط والكابوريا والدنيس والعديد من أنواع الأسماك الأخرى.

وقال هانى صالح احد تجار سوق الإسماعيلية للاسماك أن أسعار الأسماك تشهد انخفاض طفيف فى الأسعار خاصة اسماك البورى والطوبارة والبلطى وسمك الجوابى الأخضر.

وأضاف أن هناك العديد من أنواع الأسماك المبطرخة فى موسمها هذه الأيام.

وأشار ان أسعار البلطى تتراوح من 60 إلى 80 جنيها للكيلو وكيلو الطوبار المبطرخ ب130 جنيه وكيلو البورى يتراوح سعره من 160 إلى 200 جنيه بورى القنال وسعر كيلو الدنيس من 150 إلى 400 جنيه حسب الحجم والوزن وكيلو الجمبري يبدأ من 80 جنيه حتى 350 جنيه حسب الحجم وكيلو فوارغ البورى ب80 جنيه والفوارغ معناها السمك اللى تم تفريغه من البطروخ وكيلو السبيط من 250 حتى 400 جنيه وكيلو القاروص ب160 جنيه وكيلو السمك الجوابى المبطرخ ب70 جنيه وكيلو السمك اللوت ب170 جنيه وكيلو السهليه المبطرخة ب180 جنيه وكيلو البطارخ ب600 جنيه.