أسعار الأسماك فى أسواق الإسكندرية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.. صور

شهدت أسواق السمك بالإسكندرية نشاط ملحوظ مع عرض أنواع مختلفة من الأسماك الشتوية، أبرزها أسماك الدنيس والسبيط والجمبرى و الكابوريا.
وجاءت قائمةالأسعار اليوم الثلاثاء 10ديسمبر 2024 كالتالى :
* سردين بلدي المكس كبير 120 جنيها
* تونة بلدي لحم 260 جنيها
* جمبري مقشر بلدي الربع رصاصى 130 جنيه ،و القزاز 180 جنيها
* مكرونة حارد بلدي كبيرة 160 جنيها
* لوت بحر كبير حي 200 جنيه
* سمك موسى 230 جنيها
* سمك بطاطا 180 جنيها
* دنيس بحر 250 جنيها
* شراغيش كبيرة 170
* بربون بلدي زريعة 160 جنيها
*بربون احمر فراولة 220 جنيها
* سمك فراخ 180 جنيها
* سمك دراك 170 جنيها
* سمك مرجان كبير 170 جنيها
* سمك ميرا 180 جنيها
* جندوفلي 90 جنيها
* جمبري بلدي بحر 500/400 جنيه
* كابوريا مبطرخه 160 جنيها
* سبيط حبار 330 جنيها
* بلطى البرلس 85//90 جنيها
*بوري مبطرخ 150/160/170/180
*جمبري مستورد ممتاز وسط 350 جنيها
* جمبري مستورد ممتاز كبير 300 جنيه
* جمبري مستورد جامبو 450 جنيها
أسماك البطاطا
البورى
الجندوفلى
الدنيس_1
بربون فراولة
سمك الفراخ
سمك دراك_1
سمك موسى
لوت بحر
مكرونة_2
ميرامار
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