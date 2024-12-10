اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 03:56 م
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أسعار الأسماك فى أسواق الإسكندرية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.. صور

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 02:24 م
أسعار الأسماك فى أسواق الإسكندرية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.. صور أسماك ميرامار
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت أسواق السمك بالإسكندرية نشاط ملحوظ مع عرض أنواع مختلفة من الأسماك الشتوية، أبرزها أسماك الدنيس والسبيط والجمبرى و الكابوريا.


وجاءت قائمةالأسعار اليوم  الثلاثاء 10ديسمبر  2024  كالتالى :

* سردين بلدي المكس كبير 120 جنيها

* تونة بلدي  لحم  260 جنيها

* جمبري مقشر بلدي الربع رصاصى 130 جنيه ،و القزاز  180 جنيها

* مكرونة حارد بلدي كبيرة 160 جنيها

* لوت بحر كبير حي  200 جنيه

* سمك موسى 230 جنيها

* سمك بطاطا 180 جنيها

* دنيس بحر  250 جنيها

* شراغيش  كبيرة 170

* بربون بلدي زريعة 160 جنيها

*بربون احمر فراولة 220 جنيها

* سمك فراخ 180 جنيها

* سمك دراك 170 جنيها

* سمك مرجان كبير  170 جنيها

* سمك ميرا  180 جنيها

* جندوفلي 90 جنيها

* جمبري بلدي  بحر   500/400 جنيه

* كابوريا مبطرخه 160 جنيها

* سبيط حبار 330 جنيها

* بلطى  البرلس 85//90 جنيها

*بوري مبطرخ 150/160/170/180

*جمبري مستورد ممتاز وسط 350 جنيها

* جمبري مستورد ممتاز كبير 300 جنيه

* جمبري مستورد جامبو 450 جنيها

اسماك البطاطا
أسماك البطاطا
 
البورى
البورى

 

الجندوفلى
الجندوفلى

 

الدنيس_1
الدنيس_1

 

بربون فراولة
بربون فراولة

 

سمك الفراخ
سمك الفراخ

 

سمك دراك_1
سمك دراك_1

 

سمك موسى
سمك موسى

 

لوت بحر
لوت بحر

 

مكرونة_2
مكرونة_2

 

ميرامار
ميرامار

 







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الاسكندرية

اسعار السمك

سوق السمك

سمك الاسكندرية

أسعار الأسماك فى أسواق الإسكندرية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024




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