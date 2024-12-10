أسعار الأسماك فى أسواق الإسكندرية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت أسواق السمك بالإسكندرية نشاط ملحوظ مع عرض أنواع مختلفة من الأسماك الشتوية، أبرزها أسماك الدنيس والسبيط والجمبرى و الكابوريا.



وجاءت قائمةالأسعار اليوم الثلاثاء 10ديسمبر 2024 كالتالى :

* سردين بلدي المكس كبير 120 جنيها

* تونة بلدي لحم 260 جنيها

* جمبري مقشر بلدي الربع رصاصى 130 جنيه ،و القزاز 180 جنيها

* مكرونة حارد بلدي كبيرة 160 جنيها

* لوت بحر كبير حي 200 جنيه

* سمك موسى 230 جنيها

* سمك بطاطا 180 جنيها

* دنيس بحر 250 جنيها

* شراغيش كبيرة 170

* بربون بلدي زريعة 160 جنيها

*بربون احمر فراولة 220 جنيها

* سمك فراخ 180 جنيها

* سمك دراك 170 جنيها

* سمك مرجان كبير 170 جنيها

* سمك ميرا 180 جنيها

* جندوفلي 90 جنيها

* جمبري بلدي بحر 500/400 جنيه

* كابوريا مبطرخه 160 جنيها

* سبيط حبار 330 جنيها

* بلطى البرلس 85//90 جنيها

*بوري مبطرخ 150/160/170/180

*جمبري مستورد ممتاز وسط 350 جنيها

* جمبري مستورد ممتاز كبير 300 جنيه

* جمبري مستورد جامبو 450 جنيها



أسماك البطاطا



البورى



الجندوفلى



الدنيس_1



بربون فراولة



سمك الفراخ



سمك دراك_1



سمك موسى



لوت بحر



مكرونة_2