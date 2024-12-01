وزير الطيران: مصر تستهدف رفع حجم الشحن الجوى للبضائع لـ570 طن يوميا

كتبت نورا فخرى

قال وزير الطيران المدني سامح الحفني، إن مصر تستهدف رفع حجم الشجن الجوي للبضائع البضائع من 220 طن يوميا إلي 570 طن، بعد خطة إدخال طائرتان إلي المنظومة، مشيراً إلي تشغيل مصر حاليا 20 رحلة بضائع أسبوعيا إلي مطارات العالم، معظمها إلي أوروبا خاصة بالحاصلات الزراعية.

وأضاف "الحفني" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن حجم الحمولات من الحاصلات الزراعية العام الماضي بلغ حوالي 28 ألف طن.

وفي محض استعراضه لخطة الوزارة في تنفيذ البرنامج الخامس "تطوير ودعم اسطول مصر للطيران"، أكد سامح الحفني، العمل علي 4 مشروعات هامة، في مقدمتها استكمال طائرات ذات الطرار العريض، لافتاً إلي أن هناك طائرة جديدة من المتوقع استلامها نهاية شهر ديسمبر.

ولفت وزير الطيران سامح الحفني، إلي أن هناك مشروع لشراء 10 طائرات 350-900، وكان من المفترض استلامها العام القادم، إلا أن مشاكل سلاسل الإمداد أدي إلي تأخير المصنع في تسليمها، وهذا أمر علي مستوي الصناعة، مشيراً إلي حق شراء 6 طائرات اخرى بنفس السعر، ومن المتوقع استلام آخر طائرة بحلول عام 2030 - 2031، ونوه الحفني، إلي أن شركة مصر للطيران قامت بتأجير 18 طيارة.

وخلال كلمته أكد وزير الطيران، العمل علي تطوير الموارد البشرية داخل الوزارة من خلال ربط الأجر بالإنتاج والاداء، مع الاعتماد علي الجيل الثاني في كل ادارة، بحيث يتم التحضير حاليا لجيل جديد من الشباب قادر علي أن يتواكب مع كل الانظمة الحديثة ويتولي قيادة القطاع لاحقا.