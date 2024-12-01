وزارة النقل تنفذ كوبرى أعلى مزلقان الرياح بمحافظة قنا

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل أحدث تصوير لكوبرى أعلى مزلقان الرياح بمحافظة قنا، حيث يأتى المشروع استكمالاً لخطة وزارة النقل لإلغاء التقاطعات السطحية للطرق على خطوط السكة الحديد وتنفيذ 32 كوبرى أعلى المزلقانات الأكثر خطورة لحل الاختناقات المرورية عند مواقع هذه المزلقانات والحد من الحوادث.

ونفذت وزارة النقل عددا من الكبارى أعلى المزلقانات التى تتسبب فى تكدس مرورى، وذلك للقضاء على الازدحام المرورى بهذه المناطق، ومنها مشروع كوبرى الصيرفى، بمدينة رشيد القديمة، ضمن تنفيذ المرحلة العاجلة لخطة الوزارة لإنشاء الكبارى أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية .

وأكدت الوزارة أن هذه المرحلة تتضمن إنشاء 32 كوبرى أعلى مزلقانات السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية فى القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

وانتهت الوزارة من إنشاء 28 كوبرى أعلى المزلقانات، كما تم تطوير ما يقارب 671 مزلقانا، وتطوير 246 محطة سكة حديد من إجمالى 708 محطات، ومن أشهر الكبارى التى تم تنفيذها أعلى السكة الحديد، كوبرى مزلقان أرض اللواء بالجيزة خلص المنطقة الأزمة المرورية ومنع حوادث القطار، وكوبرى المضيق بمحافظة أسوان بقرية الكاجوج فك الاختناقات المرورية بطول 650 متر بعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية وتم إنشاء طرق سطحية يمين ويسار الكوبرى بطول 3.5 كم بعرض 7.5 متر.

كوبرى السيل بمحافظة اسوان طوله 560 متر بعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية فى كل اتجاه وتم إقامة طرق خدمة سطحية يمين ويسار الكوبرى بإجمالى أطوال 2 كم بعرض 7.5 متر.

كما تم تنفيذ 3 كبارى تلغى مزلقانات شربين بالدقهلية، وتم الانتهاء من تنفيذ كوبرى مزلقان سواقى العرب يقع أعلى تقاطع طريق المنصورة / دمياط الغربى وخط سكة حديد شربين /قلين، وكوبرى المرور والجارى إنشاؤه (كوبرى أعلى تقاطع المنصورة / دمياط الغربى – شارع الجيش ).

كوبرى نزلة الدبوسى الجارى إنشاؤه والذى يهدف إلى ربط محور شربين بالمدخل الشرقى لمدينة شربين .

كوبرى مزلقان سخا بكفر الشيخ طوله 633 مترا وعرض 20 مترا فى الاتجاهين بعدد 2 حارة مرورية فى كل اتجاه.

كوبرى المديرية بمحافظة بنى سويف حل مشكلة التكدس المرورى الشديد بوسط مدينة بنى سويف، ويخفض زمن الرحلة من وسط وجنوب المدينة إلى شمالها، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 140 مليون جنيه، ويصل طوله حوالى 750 مترا .

كوبرى العصلوجى يحل أزمة مرور بالشرقية حل مشكلة الازدحام بالمنطقة وتسيير الحركة المرورية دون انتظار القطارات، بخط الزقازيق /بلبيس /شبين القناطر/ القاهرة، ويبلغ طوله 500 متر بإجمالى تكلفته 88 مليون جنيه.



كوبري أعلي مزلقان الرياح بمحافظة قنا (1)



كوبري أعلي مزلقان الرياح بمحافظة قنا (2)



كوبري أعلي مزلقان الرياح بمحافظة قنا (3)



كوبري أعلي مزلقان الرياح بمحافظة قنا (4)