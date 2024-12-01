اليوم السابع
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مفوض أونروا: العملية الإنسانية فى غزة أصبحت مستحيلة بسبب حصار إسرائيل

الأحد، 01 ديسمبر 2024 12:46 م
مفوض أونروا: العملية الإنسانية فى غزة أصبحت مستحيلة بسبب حصار إسرائيل قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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قال المفوض العام لأونروا، إن العملية الإنسانية في غزة أصبحت مستحيلة بسبب الحصار الإسرائيلي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

 







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