محافظ القليوبية: شركات وهمية أنشأت مقابر غير مرخصة وباعتها للمواطنين فى الخانكة

كتب محمد شعلان

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن موضوع تعدي عدد من تجار الأراضي على قطع من الأراضي التابعة للمحافظة في منطقة الخانكة تسمى جمعية النصر، وأنشأت مقابر وهمية غير مرخصة، موضحا أن هذه الجمعية كانت مخصصة في الأساس أراضي زراعية، ثم تم تغيير الاستخدام نتيجة عدم صلاحية استخدام جزء كبير منها في الزراعة لعدم من الاستخدامات.

وأضاف محافظ القليوبية، خلال مداخلة هاتفية بقناة اكسترا نيوز، أن الأصل في الموضوع أنه في اطار حرص المحافظة للحافظ على مدخرات للمواطنين، بحيث أنه لا يتم بيع مقابر غير مرخصة مبنية على أراضي غير مخصصة للجبانات، قائلا: "أي جبانات بيبقى لها أسس وأكواد واختيار نوعية الارض والتربة ومناطق المياه الجوفية وكلها مخططات".

وتابع: "للأسف عدد من الشركات الوهمية قامت في فترات سابقة ببناء مجموعة من المقابر، وباعوا جزء منها للمواطنين، ودي مش مرخصة وغير مقننة وغير مصرح بالدفن في هذه الأراضى وفي الأساس هذه الأراضى كانت مخصصة لاستخدامات صناعية لأهمية موقعها وأنها في مكان مهمة جدا للصناعة، وموضوع الصناعة هام جدا بالنسبة للدولة وتم التعدي على هذه الأراضي".