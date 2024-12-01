لماذا يتأخر الألم بعد الإصابة لساعات.. خطوات يجب اتخاذها فورا

كتبت إيناس البنا

هل تعرضت لحادث بسيط من قبل وشعرت بصدمة ولكنك لم تشعر بألم في البداية وظهرت عليك الأعراض في اليوم التالي، أو عندما استيقظت في الصباح؟ إذا كنت تعاني من هذا الأمر، فاعلم أنك لست وحدك.

لماذا يظهر الألم بعد الحادث بعد ساعات؟

يمكن أن يؤدي الحادث إلى إصابات مختلفة، ويمكن أن يسبب ألمًا شديدًا وانزعاجًا، فالاستجابة الطبيعية للأنسجة التالفة بسبب الحادث هي أعراض تظهر على هيئة احمرار، وحرارة موضعية، وألم، وورم، وهي أعراض تتحكم فيها خلايا الجهاز المناعي، فضلاً عن المواد الكيميائية الخلوية التي تسمى السيتوكينات والبروستاجلاندين، وتساهم المواد الكيميائية مثل المادة P عادةً في الألم الناتج عن الالتهاب.

ومع ذلك، فإن رد الفعل الأولي لأي حادث هو الصدمة، والتي خلالها لا تشعر بأي ألم.

ووفقًا لموقع "onlymyhealth" ارتفاع مستوى الأدرينالين في وقت وقوع الحادث يمكن أن يخفف مؤقتًا من الشعور بالألم من خلال عدد من الآليات، فالأدرينالين هو هرمون استجابة للتوتر، يتم إفرازه في وقت الإصابة أو عند إدراك الخطر، وهو جزء من آلية البقاء التي يتم توصيلها في جميع البشر، يقلل من قدرة الدماغ على معالجة إشارات الألم من خلال تحفيز إطلاق الإندورفين، وهي مسكنات للألم يتم إنتاجها في الدماغ.

بالإضافة إلى ذلك، يتسبب الأدرينالين في انقباض الأوعية الدموية، وبالتالي تقليل تدفق الدم مؤقتًا إلى المنطقة المصابة والحد من الاستجابة الالتهابية مؤقتًا، وهكذا، مع اختفاء تأثير الأدرينالين، قد يصبح الألم وعدم الراحة واضحين.

أنواع الإصابات ذات الأعراض المتأخرة

حسب التقرير يمكن أن تظهر أعراض متأخرة لإصابات الجهاز العضلي الهيكلي أو إصابات الأربطة؛ وإصابات الدماغ مثل الورم الدموي تحت الجافية؛ وأحيانًا إصابات الأعضاء الداخلية، يمكن أن يكون السبب في بعض الأحيان إصابة غير مكتشفة؛ يمكن أن تظهر أعراض متأخرة لبعض الإصابات، مثل الأورام الدموية والإصابات داخل البطن، حيث يحدث النزيف ببطء حول المنطقة المصابة".

ماذا تفعل في حالة وقوع حادث

إذا تعرضت لحادث، فإن الشعور بعدم الراحة والألم أمر لا مفر منه، ومع ذلك، هناك بعض التدابير الفورية التي يجب عليك اتخاذها لتقليل التأثير والعواقب:

استخدم بروتوكول (الراحة، وضع الثلج، الضغط، والرفع) والإسعافات الأولية لتنظيف وتضميد أي جرح مفتوح.

استخدام جبيرة مؤقتة، في حالة الاشتباه في وجود كسر، قد يساعد في السيطرة على الألم.



في حالة الاشتباه في وجود إصابة في العمود الفقري، فمن المهم استدعاء سيارة إسعاف ومسعفين لنقل المريض إلى المستشفى بأمان.



إذا كانت هناك أي علامات أو مخاوف بشأن إصابات في الرأس أو الأعضاء الداخلية أو تعدد الصدمات، فمن الأفضل الاتصال بسيارة إسعاف أو زيارة قسم الحوادث والطوارئ الأقرب لمزيد من التقييم والعلاج.

متى يجب طلب العناية الطبية

ينصح التقرير باستشارة الطبيب إذا شعر الشخص بألم شديد ومتفاقم حتى بعد ساعات من وقوع الحادث، كما ينصح باستشارة الطبيب فورًا عند ظهور بعض العلامات التحذيرية مثل صعوبة التنفس والصداع والدوار وعدم القدرة على الشعور أو تحريك أحد الأطراف.



علاوة على ذلك، فإن وجود الدم في القيء، والسعال، والبول يمكن أن يكون علامة على إصابة داخلية تتطلب رعاية طبية عاجلة.

