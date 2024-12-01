اليوم السابع
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طرح لوحة سيارة "أ أ - 22" المميزة بالمزاد وسعرها يصل لـ 1.7 مليون جنيه

الأحد، 01 ديسمبر 2024 01:08 م
طرح لوحة سيارة "أ أ - 22" المميزة بالمزاد وسعرها يصل لـ 1.7 مليون جنيه لوحة مميزة
كتب - أحمد عبد الهادى

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أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة سيارة مميزة، سعرها وصل لمليون و700 ألف جنيه، تحمل رقم ( أ أ - 22) ومتزايد عليها حتى الآن 4 أشخاص.

وأتيح لجميع المواطنين الدخول فى مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية: 

 1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

 2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

 3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

 4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث". 

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

 6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
 

 







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