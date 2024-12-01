سفير سلطنة عمان بالقاهرة: العلاقات بين البلدين تشهد نموا وازدهارا

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أكد السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أن العلاقات العمانية - المصرية تشهد نموا وازدهارا في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بفضل الرعاية الكريمة لهذه العلاقات من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والرئيس عبد الفتاح السيسي.



ولفت خلال زيارته لمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن مصر وسلطنة عمان تجمعهما علاقات أخوية على كافة الأصعدة ،وأن تلك العلاقات أصلها ثابت بثبات جذورها منذ عهد القدماء المصريين، ومستمرة في التطور ترفرف عليها روح المحبة وترويها ينابيع التعاون المشترك.



وقال "إن التعاون في المجالات الإعلامية بين مصر وسلطنة عمان عامل رئيسي في تعزيز علاقات البلدين والتواصل بين الشعبين الشقيقين"، مشيدا في هذا الصدد بالتعاون الخاص بين وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة الأنباء العمانية.