رئيس جامعة القاهرة: طب قصر العينى تصدر دورية علمية عن طب الكوارث والطوارئ

محمد صبحى

أعلن الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إصدار كلية طب قصر العيني " دورية علمية عن طب الكوارث والطوارئ"، بالشراكة مع الناشر الدولى Springer Nature، وبنك المعرفة المصري، لرصد التطورات العلمية فى مجال التعامل مع الكوارث الصحية والطوارئ، وذلك فى إطار سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية، وفى ضوء تطوير منظومة البحث العلمى فى المجال الطبى وتطوير منظومة النشر العلمى تحت شعار "شراكة معرفية لمواجهة التحديات الصحية".

وأوضح الدكتور محمد سامى عبد الصادق حرص جامعة القاهرة على دعم النشر العلمى الذى يستهدف سد احتياجات القطاعات المختلفة، ويعمل على سد الفجوة المعرفية، مشيرًا إلى أن التحديات الصحية التى يشهدها العالم أثبتت ضرورة الاهتمام بطب الكوارث والطوارئ والاستعداد لهما من خلال البحث العلمى الجاد فى هذا المجال، لافتًا إلى أن الدورية الجديدة التى سوف تصدرها كلية طب قصر العينى ستصبح منارة فى مصر والمنطقة والعالم فى هذا المجال.

وقال رئيس جامعة القاهرة، أن الناشر الدولى قد وافق على إصدار دورية علمية عن طب الكوارث والطوارئ، لأهميتها الكبرى على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وأن العدد الأول منها سوف يصدر فى أوائل عام 2025، لافتًا أن هيئة التحرير تضم خبراء محليين ودوليين فى المجالات المعنية وستكون المقالات المنشورة مُحكمة دوليًا.

وفى هذا الإطار، التقى الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وفد الناشر الدولى Springer Nature وبنك المعرفة المصري، والذى يضم خبراء محليين ودوليين فى المجالات المعنية، وذلك فى إطار اتفاقية النشر العلمى مع الناشر الدولى للعديد من الدوريات المصرية، والتى بلغت حتى الآن ٢٩ دورية علمية مفهرسة منها 24 دورية علمية حاصلة على معامل تأثير دولى فى مجالاتها البحثية.

وقال الدكتور حسام صلاح، إنه تم الموافقة على إنشاء درجة علمية مهنية عن طب الكوارث لتدريب كوادر طبية متميزة لمواجهة المخاطر الصحية المختلفة، وأوضح أن هذه الزيارة تستهدف رصد التطورات العلمية فى مجال التعامل مع الكوارث الصحية والطوارئ، ونشر البحوث والدراسات التى تساهم فى تطوير هذا المجال، وتعزيز التعاون بين الباحثين المحليين والدوليين، مشيرًا إلى بناء شراكة استراتيجية مع بنك المعرفة المصرى والناشر الدولى من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للباحثين حول كيفية كتابة ونشر الأبحاث العلمية فى المجلات الدولية، والتعاون فى تسويق الدورية ونشرها على نطاق واسع، والعمل على تطوير البنية التحتية للبحث العلمى من خلال تجهيز المختبرات بالأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء البحوث العلمية، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للبحوث المنشورة فى الدورية، وتوفير الوصول إلى المجلات العلمية والدوريات الدولية.

وأكد الدكتور حسام صلاح، أن هذه الشراكة سوف تساهم فى تعزيز مكانة الكلية وتصبح مركزاً إقليميًا ودوليًا للبحوث فى مجال طب الكوارث والطوارئ، وتعمل على تطوير قدرات الكوادر البشرية ومهاراتهم المهنية، من خلال تدريب وتطوير الباحثين والأكاديميين، وتحسين جودة الخدمات الصحية المُقدمة بما يعود بالنفع على المجتمع، مضيفًا أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية تتولى تنفيذ هذا المشروع وتضع خطة عمل تفصيلية، وتخصص الميزانية اللازمة لتغطية تكاليف المشروع، كما تعمل اللجنة كذلك على متابعة وتقييم المشروع بشكل دورى لضمان تحقيق الأهداف المنشودة منه.