اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 ديسمبر 2024 12:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع .. فيديو

الأحد، 01 ديسمبر 2024 12:12 م
جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع .. فيديو الزميل مدحت وهبة والمتعافون من الإدمان مع وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 22 حتى 28  نوفمبر  2024.

المتعافون من الإدمان يهدون وزيرة التضامن باكورة إنتاجهم من زيت الزيتون
المتعافون من الإدمان يهدون وزيرة التضامن باكورة إنتاجهم من زيت الزيتون

وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  تنفيذ  أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،حيث تم تنفيذ البرنامج في أكثر من 2000 مدرسة في 17 محافظة خلال أول شهرين  من الفصل الدراسى  الحالى ومن المستهدف 10 الاف مدرسة خلال  العام الدراسي 2025/2024  ،ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" تحت رعاية  رئيس الجمهورية ، وحرص الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تفقد ورش العمل الخاصة بتنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات  في مدرسه الشروق الرسمية للغات بمحافظة بنى سويف  .

كما أهدى المتعافون من الإدمان بـ مركز العزيمة بمحافظة مطروح ، الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باكورة إنتاجهم من زيت الزيتون، حيث نجح المتعافون في تحويل مساحة الأرض الملحقة بمركز العزيمة مطروح التابع للصندوق الى مزرعة ، وزراعة شجر الزيتون وحصاد المحصول الذى يعد أحد أهم المحاصيل الرئيسية بالمحافظة .

كما تم تنفيذ 158 نشاط متنوع المحافظات المختلفة منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في 9  ميادين بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة  متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة  ،بالإضافة الى  تنفيذ 19 نشاط متنوع  بالجامعات  لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتنفيذ 36 نشاط متنوع في 8 مناطق مطورة" بديلة العشوائيات "  ،كما تم تنفيذ  70  نشاط في 6  " بيوت التطوع " التابعين للصندوق في الجامعات المصرية كذلك المشاركة التوعوية والتعليمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمحافظات " أسيوط ، قنا ، شمال سيناء ، الشرقية " باستهداف اكثر من 5000 طالب وطالبة "

كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 2738 مريض من خلال 33 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 13776 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي .







صندوق مكافحة الإدمان

جهود صندوق مكافحة الإدمان

الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان

وزيرة التضامن

مراكز علاج الإدمان

المتعافون من الإدمان

خدمات علاج الإدمان



الموضوعات المتعلقة

المتعافون من الإدمان يهدون وزيرة التضامن باكورة إنتاجهم من زيت الزيتون

السبت، 23 نوفمبر 2024 01:00 م

وزيرة التضامن: التوسع ببرامج الدمج والتمكين الاقتصادى للمتعافين من الإدمان

السبت، 13 يوليو 2024 11:36 م

دعم برامج التمكين الاقتصادى.. صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن تصنيع أول دفعة من الملابس الجاهزة ضمن منتجات المتعافين من تعاطى المخدرات.. ومدير الصندوق: تدريب 15 ألف متعافى سنويا على حرف مهنية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 07:00 م

أبرز ملامح الخطة الوطنية لمكافحة تعاطى المخدرات 2024 - 2028

الخميس، 21 نوفمبر 2024 01:00 م

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة