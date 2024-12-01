تعرف على أهمية شهر كيهك فى قداسات الكنيسة بصوم الميلاد

كتب ـ محمد الأحمدى

يهتم الفلاح المصرى طوال أيام موسم الزراعة بمتابعة التقويم القبطى وبخاصة موعد شهر كيهك، كما تهتم الكنيسة أيضا أيضا به خاصة مع احتفالات بدء صوم الميلاد 2024، والذى أنطلق 25 نوفمبر2024.

وتقام صلوات تسبحة "سبعة وأربعة"، تقيمها الكنيسة، مساء كل يوم سبت، من التاسعة مساء، وحتى السادسة صباح الأحد، بانتهاء صلاة القداس، ويذكر أن تسبحة الأحد التى تقام مساء السبت هى التسبحة الرئيسة طوال الأسبوع، ولها قراءات مميزة عن بقية الأيام، وتختلف عن بقية أيام الأسبوع التى تشترك جميعها فى نفس الترتيب.

صوم الميلاد

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدأت فى 25 نوفمبر 2024، صوم الميلاد المجيد لعام 2024 - 2025 وذلك لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتى تحل فى 7 يناير 2024، ويستمر صوم الميلاد بحسب طقس الكنيسة، لهذا العام لمدة 43 يومًا.



وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.