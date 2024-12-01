اليوم.. بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر 2024 للمستحقين

كتب لؤى على

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر ديسمبر بداية من اليوم الأحد الموافق 1 من ديسمبر 2024م.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» ، أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأولى بالرعاية عن شهر ديسمبر 2024م، سيكون متوافرًا في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأسر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.