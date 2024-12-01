اليوم السابع
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النيابة الإدارية: طبيبة كفر الدوار رفضت إسعاف سيدة بعيادتها رغم الاستغاثة بها

الأحد، 01 ديسمبر 2024 02:53 م
النيابة الإدارية: طبيبة كفر الدوار رفضت إسعاف سيدة بعيادتها رغم الاستغاثة بها هيئة النيابة الإدارية- أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي - محمد أبو ضيف

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كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بعد أن أمرت بإحالة طبيبة مقيمة بمستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة التأديبية العاجلة، أن الطبيبة المذكورة - وبوصفها موظفًا عامًا – قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية.

وكشفت أن الطبيبة امتنعت عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.







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