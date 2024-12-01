اليوم السابع
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النيابة الإدارية: طبيبة كفر الدوار انشغلت بعورات الناس ونصبت نفسها قاضيا أخلاقيا

الأحد، 01 ديسمبر 2024 03:01 م
النيابة الإدارية: طبيبة كفر الدوار انشغلت بعورات الناس ونصبت نفسها قاضيا أخلاقيا طبيبة كفر الدوار
كتب - أحمد عبد الهادي - محمد أبو ضيف

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كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بعد أن أمرت بإحالة طبيبة مقيمة بمستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة التأديبية العاجلة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "طبيبة كفر الدوار"، أن الطبيبة خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية.

ووضحت النيابة الإدارية عن ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبتها المتهمة غير مكترثة بما تفرضه عليها الوظيفة العامة عمومًا ومهنة الطب خصوصًا، من وجوب التحلي بطيب الخصال، واحترام القسم الذي أدته لممارسة المهنة، فانشغلت بالتقصي والتحري عن عورات الناس، ونصبت نفسها قاضيًا أخلاقيًا على مريضاتها من النساء والفتيات ممن لجأن إليها يلتمسن الشفاء والعلاج، ضاربةً عرض الحائط بالقسم الذي أقسمته لممارسة هذه الرسالة المقدسة، والذي يفرض عليها حماية خصوصية المرضى وصون أسرارهم وتقديم العلاج وبذل الرعاية الطبية لهم دون تمييز بأي شكل من الأشكال، بل استغلت وظيفتها في التشهير بمريضاتها وانتهاك حقهن الدستوري في الخصوصية، واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات والتعميم الكاذب على مجتمع بأسره لتصمه بالانحلال الأخلاقي.







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