اليوم السابع
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النيابة الإدارية: طبيبة كفر الدوار ادعت صفة أخصائية نساء وتوليد للدعاية والعمل

الأحد، 01 ديسمبر 2024 02:47 م
النيابة الإدارية: طبيبة كفر الدوار ادعت صفة أخصائية نساء وتوليد للدعاية والعمل المستشار عبد الراضى صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية- أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي - محمد أبو ضيف

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كشفت تحقيقات النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق رئيس بعد أن أمرت بإحالة طبيبة مقيمة بمستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة التأديبية العاجلة والمعروفة إعلاميًا بـ "طبيبة كفر الدوار"، أن الطبيبة وبوصفها موظفًا عامًا قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية.

وكشفت أن الطيبية ادعت صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بأحد المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.







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