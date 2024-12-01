اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 ديسمبر 2024 12:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية في الجوازات

الأحد، 01 ديسمبر 2024 11:23 ص
الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية في الجوازات الإدارة العامة للجوازات والهجرة
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
 
واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وأكدت الداخلية مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

 







الجوازات

الداخلية

تسهيلات

كبار السن

الإدارة العامة للجوازات والهجرة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة