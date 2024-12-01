الجيش السورى يستعيد السيطرة على بلدتى السمان والجب فى ريف حماة و7 قرى أخرى

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن التليفزيون السوري: الجيش يستعيد السيطرة على بلدتي السمان والجب في ريف حماة و7 قرى أخرى.

ونفت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، الأنباء التي ترددت عن انسحاب الجيش السوري من مدينة حماة، مؤكدة أنَّ الطيران الحربي السوري والروسي يستهدف تجمعات الإرهابيين وتحركاتهم وخطوط إمدادهم.

ودعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، إلى عدم تصديق ما ينشر من شائعات وأكاذيب تتعلق بالوضع الميداني أو تمسُّ القيادة العسكرية.