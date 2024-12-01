التنمية المحلية تعلن انطلاق 3 دورات تدريبية لـ146 من العاملين فى المحليات

كتب ـ على عبد الرحمن – إيناس سلامة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن استمرار الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للأسبوع الثانى على التوالي، والتى ستبدأ اليوم الأحد، خلال الأسبوع التدريبى الثامن عشر من الخطة التدريبية للمحليات لعام 2024/2025، والتى يستفيد منها 66 متدربا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، مشيرة إلى أن هذه الدورة تعد من أهم الدورات التى تنظمها الوزارة خلال الخطة التدريبية للمحليات، حيث يحصل المتدربون فى هذه الدورة على 180 ساعة تدريب خلال الجزء الأول منها بما يعادل 12 ساعة تدريب يومياً، يتم خلالها تأهيل المتدربين على التعامل مع كل المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة لتقديم الخدمات بصورة أسرع وأفضل وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع .

وأكدت الدكتورة منال عوض، على اهتمام الوزارة بدعم القيادات الشابة فى جميع المحافظات والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية فى تطوير العمل بالمحليات فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب ودفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل وبناء الإنسان المصرى وتنفيذ استراتيجية رؤية مصر 2030 والتى تهدف الى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن عقد دورة قادة المستقبل للشباب الواعد العامل فى المحليات يعمل على صقل مهارات المشاركين وتوسيع استفادتهم من الخبرات التى تقوم بتدريبهم بما يعمل على الارتقاء بمستوى الأداء فى المحليات وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع، مؤكدة أنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات بدون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل فى المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب حديثة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة.

وفى نفس السياق.. أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الأسبوع الـ18 يتضمن أيضاً تنظيم دورتين تدريبتين وهما: دورة " ملامح رئيسية عن بيئة الاستثمار فى مصر" بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك للنهوض بالمديرين والعاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية والقانونية ووحدات تراخيص المستثمرين، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وإبراز الميزات النسبية لكل محافظة حتى تكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين إليها، بالإضافة الى دورة "التعاقدات والشراء الحكومى وإدارة المخازن" لتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشئون المالية، بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية ، لافتًة إلى أن إجمالى عدد المتدربين المستفيدين من تلك الدورات 80 متدربًا من جميع المحافظات .