الأحوال المدنية توجه قوافل لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الشرطية

كتب ـ محمود عبد الراضي

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تفعيل الدور المجتمعي للقطاعات الأمنية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بكل سهولة ويسر، يواصل قطاع الأحوال المدنية إرسال قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً إلى عدد من المحافظات لتقديم خدماته للمواطنين. تشمل هذه الخدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المميكنة.

وشملت القوافل هذا الشهر محافظات: "القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية"، حيث أسفرت جهود هذه القوافل عن استخراج 5776 بطاقة رقم قومي و 26957 مصدرًا مميكنًا.

وفي ضوء الإقبال الكبير من المواطنين على هذه الخدمة، تقرر استمرار عمل القوافل في المحافظات المذكورة اعتبارًا من 30 نوفمبر 2024، لتلبية احتياجات المواطنين في تلك المناطق بشكل مستمر، وتعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والمجتمع.