ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة لـ192 منذ بدء العدوان الإسرائيلى

كتب عبد الوهاب الجندى

ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 192 صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي الشهيد ميسرة أحمد صلاح، الذى يعمل صحفياً في شبكة قدس الإخبارية.



وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وحمله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.



وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.