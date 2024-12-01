اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 ديسمبر 2024 02:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أكثر من 10 آلاف مفقود تحت أنقاض منازل شمال غزة جراء عملية إسرائيل البرية

الأحد، 01 ديسمبر 2024 12:55 م
أكثر من 10 آلاف مفقود تحت أنقاض منازل شمال غزة جراء عملية إسرائيل البرية قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، أن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود تحت أنقاض المنازل في شمال قطاع غزة جراء العملية البرية الإسرائيلية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

 







غزة

قطاع غزة

حرب غزة

اخبار غزة

اخبار غزة اليوم

القاهرة الإخبارية

إسرائيل

الاحتلال

اخبار قطاع غزة

غزة الان

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلي

شمال غزة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة