أستاذان من كلية علوم الرياضة جامعة حلوان يفوزان بمناصب باللجنة البارالمبية المصرية

محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان عن فوز الدكتور أشرف محمود حسين العجيلي، الأستاذ بقسم الإدارة الرياضية، بمنصب أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، فى خطوة تؤكد كفاءته وخبرته فى المجال الرياضى.

وفى سياق متصل، حصل الدكتور أشرف حافظ من قسم تدريب الرياضات الفردية على عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة.

أشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجامعة تزخر بالعديد من القامات العلمية المتميزة، خاصة فى المجال الرياضي. وأشار إلى تميز جامعة حلوان بامتلاكها كليتى علوم الرياضة للبنين والبنات، واصفًا إياهما بالأعرق على مستوى الوطن العربي.

واوضح الدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية علوم الرياضة بنين، أن هذا الإنجاز يأتى تأكيدًا على المكانة المرموقة لكلية علوم الرياضة بجامعة حلوان وقدرتها على تأهيل الكوادر الرياضية المتميزة.