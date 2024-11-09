وزيرا الرياضة وقطاع الأعمال العام يلتقيان نواب البرلمان بالغربية

كتبت ياسمين يحيى و ندى مجاهد

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظة الغربية، وكان باستقباله المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمقر شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وبحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية.

وتم خلال اللقاء التباحث حول تعزيز التعاون المشترك، خاصة في تحسين أداء أندية الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، سواء على مستوى النشاط الرياضي أو النشاط الاجتماعي بتقديم خدمات متميزة للأعضاء. وأكد الوزيران حرصهما على الحفاظ على تلك الأندية لما لها من تاريخ واسم مميز، وكذلك ارتباطها ليس فقط بالشركات بل بالأماكن الواقعة فيها، والحرص على تطويرها واستغلال كافة الطاقات والأصول المتاحة لتعظيم العوائد المحققة.



جانب من جلسة الوزير



وزيرا الرياضة وقطاع الأعمال

وعقد الوزيران لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالغربية، في إطار الحرص على تعزيز التواصل والتنسيق المستمر مع البرلمان ونوابه، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات حول ملفات العمل والاستماع إلى الرؤى والمقترحات المقدمة من السادة النواب.