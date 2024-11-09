وزارة الداخلية تنظم دورتين تدريبيتين فى مجال الموسيقى العسكرية

كتب ـ محمود عبد الراضي

نظمت وزارة الداخلية دورتين تدريبيتين فى مجال الموسيقى العسكرية بمقر إدارة موسيقات الشرطة لعدد من كوادر وزارة الداخلية السعودية، فى إطار حرص وزارة الداخلية على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كل الأجهزة الأمنية فى الدول الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية بهدف تحقيق الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.

اضطلع قطاع التدريب بوزارة الداخلية بعقد فرقة تدريبية لـ95 متدربا من كوادر وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية المعنية فى مجال الموسيقات العسكرية بمقر إدارة موسيقات الشرطة بالإدارة العامة للتدريب.

تلقى المتدربون الدورات التدريبية وفقاً لبرنامج تدريبى تعليمى متطور على أعلى مستوى مواكباً لأحدث المستجدات وأساليب التدريب النظرية والعملية فى مجال الموسيقى بمشاركة نخبة متميزة من المدربين والأساتذة والخبراء فى مجال الموسيقى العسكرية والتى تأتى فى إطار إهتمام الوزارة لإعدادهم فنياً وتدريبهم بالطرق المتطورة والاحترافية على الآلات الموسيقية المتنوعة فى مجال العزف الفردى والجماعى وقراءة النوتة الموسيقية لصقل مهاراتهم.

أعرب المتدربون عن سعادتهم لتلقى تلك الدورات فى جمهورية مصر العربية وتقدموا بخالص الشكر والتقدير لما لمسوه من قدرات فائقة واحترافية عالية فى مجال الموسيقى العسكرية وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والفنية، وأكدوا أن المردود الإيجابى لتلك الدورات سيكون له بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم.



وفى ختام الدورة تم تكريم أوائل الفرق ومنح المتدربين شهادات اجتيازهم الدورة، كما حرص المتدربون على التقاط الصور التذكارية مع فرق موسيقات الشرطة، وتقدموا بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية المصرية على تلك الزيارة، مشيدين بما لمسوه من مستوى عالٍ ومتميز لإعداد كوادر موسيقية على مستوى عالٍ من الاحترافية.