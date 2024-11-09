مدير حملة ترامب: الرئيس المنتخب سيناقش مع بايدن انتقال السلطة الأربعاء المقبل

أ ش أ

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيلتقى الرئيس المنتخب دونالد ترامب فى المكتب البيضاوى يوم /الأربعاء/ المقبل.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير - فى بيان صدر عنها اليوم /السبت/ - "بناءً على دعوة من الرئيس جو بايدن، سيجتمع الرئيس جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب فى المكتب البيضاوى يوم الأربعاء المقبل الساعة 11 صباحا بتوقيت العاصمة واشنطن "، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقًا.



وكان بايدن قد تحدث مع المرشح الجمهورى لتهنئته بفوزه فى الانتخابات الرئاسية على منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس ودعاه لزيارة البيت الأبيض، وأعرب عن التزامه بضمان انتقال سلس وشدد على أهمية العمل على توحيد البلاد، قبل تنصيب ترامب رسميا رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية فى 20 يناير عام 2025.



وعقب ذلك أفاد ستيفن تشيونج، مدير الاتصالات فى حملة ترامب، بأنه قبل دعوة بايدن للقائه فى البيت الأبيض من أجل مناقشة انتقال الرئاسة، وقال إن ذلك "سيحدث قريبًا"، وأن ترامب "يقدر بشدة" المكالمة التى تلقاها من بايدن لتهنئته.