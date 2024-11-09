اليوم السابع
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شاهد محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

السبت، 09 نوفمبر 2024 03:00 ص
شاهد محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع صور محطات المترو بمشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث يبلغ طول هذه المرحلة (19كم) وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة.

ويحقق المشروع تبادل الخدمة مع الخط الثانى للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

ويمتد مسار المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثانى للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

ويبلغ طول الخط الرابع لمترو الانفاق، 42 كم، ويصل عدد محطاته 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالى 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حاليًا تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثانى للمترو فى محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو فى محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

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