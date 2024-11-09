روسيا تصدق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع كوريا الشمالية

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وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، اليوم السبت ، على قانون التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية.



وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أنه تم توقيع المعاهدة في بيونج يانج في 19 يونيو 2024، وقدمها بوتين إلى الدوما الروسية للتصديق في 15 أكتوبر ، وتنص مقدمة المعاهدة على أن الوثيقة تلبي المصالح الأساسية لشعبي روسيا وكوريا الشمالية ، وتسهم في ضمان السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.



وعلى وجه الخصوص، تنص المعاهدة على توفير المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات فورا إذا تعرض أحد الطرفين لهجوم مسلح وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.



وبالإضافة إلى ذلك، تهدف الاتفاقية إلى تطوير شراكة شاملة تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وتشير المواد المرفقة بالقانون إلى أن الوثيقة "ذات طابع سلمي ودفاعي بحت، وليست موجهة ضد دول ثالثة ولا تهدد السلام والاستقرار".



كما اتفق الطرفان على التعاون في مجالات الأمن الغذائي والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية ، كما سيتم توسيع التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا.



وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ في تاريخ تبادل وثائق التصديق وستكون مدتها غير محدودة.