رئيس هيئة الإسعاف: كافة الخدمات الإسعافية الطارئة مجانا وتعتمد فى تمويلها على خزانة الدولة وأبرزها مصابى الحوادث.. عمرو الرشيد: 60% من خدمات الهيئة مجانية.. وزيادة أسعار خدمات نقل الحالات المستقرة فقط

كتب وليد عبد السلام

أكدت هيئة الإسعاف المصرية أن كافة الخدمات الإسعافية الطارئة وعلى رأسها إسعاف وإنقاذ مصابي حوادث الطرق والحالات الطبية الطارئة هي خدمات مجانية.

وتابعت هيئة الإسعاف المصرية : الخدمات الإسعافية الطارئة حق كفله الدستور للمواطن ولا مساس به .



وأضافت هيئة الإسعاف أن الخدمات الطارئة المجانية التي تقدمها الهيئة تحتل ما يقارب من 60% من إجمالي خدمات الإسعاف المصري.



وأكد الدكتور عمرو الرشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية لـ"اليوم السابع" أن الخدمات الإسعافية التى تم زيادة أسعارها هي خدمات نقل الحالات الطبية المستقرة، كنقل المريض للسكن بعد تلقيه العلاج، وتأمين المباريات والاحتفالات.

وأوضح الدكتور عمرو الرشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن زيادة الأسعار تهدف إلى تقنين الخدمة لإتاحتها للفئة الأكثر احتياجا، وهي الفئات التي تستحق الدعم، وهو ما يتم عبر إعفاء غير القادرين من أصحاب الأمراض المزمنة، وفي مقدمتهم مرضى الغسيل الكلوي.

وأضاف : الحكومة الحالية بدعم من الدكتور خالد عبد الغفار تضع ملف تطوير الإسعاف ورقمنته في صدارة اهتماماتها وتابع : نتعاون مع هيئات ومؤسسات الإسعاف بعدد من الدول العربية وكذلك دولتا اليابان وألمانيا، عبر إيفاد بعثات تدريبية من الفرق الإسعافية لتلك الدول.

وأشار الدكتور عمرو الرشيد رئيس هيئة الإسعاف أن الهيئة تستند في تمويلها على الخزانة العامة للدولة، لأنها هيئة غير هادفة للربح، وتسعى لتنظيم حملات توعوية للمواطنين حول خدمات الإسعاف، وأهم الإسعافات الأولية وقال : نشارك في مبادرة بداية عبر حملات توعوية بالمدارس والجامعات، ودور العبادة، والتي تتناول سبل إنقاذ الحياة.

وكشف الدكتور عمرو رشيد عن ملامح الفترة المقبلة في المنظومة الإسعافية، حيث أكد أن عام 2025 سيمثل عاماً استثنائياً في تاريخ المنظومة الإسعافية، وأن هذا العام سيكون هو التتويج لرحلة الإسعاف المصري التي بدأت عام 1902 من مدينة الإسكندرية، مؤكداً توجه الهيئة نحو "الرقمنة"، وترجمة ذلك ستكون عبر ربط أسطول سيارات الإسعاف المصري، بغرف القيادة والتحكم عبر أجهزة لوحية "تابلت" ستتولى تسجيل كافة بيانات الاستغاثات الإسعافية، وكذلك وضع المريض الصحي، وربط كافة البيانات مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وقواعد بيانات وزارة الصحة والسكان، ومنظومة رعايات مصر التي دشنها وزير الصحة لتوفير أسرة الرعاية والحضانات للأطفال المبتسرين.

وكشف عن اعتماد لائحة جديدة بأسعار الخدمات الإسعافية غير الطارئة، وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لمواكبة ارتفاع التكلفة التشغيلية لسيارات الإسعاف والأطقم الطبية.

وتتراوح تكلفة نقل الحالات غير الطارئة داخل المحافظة بين 450 جنيهًا و3775 جنيهًا، بينما تتراوح تكاليف النقل بين المحافظات من 550 جنيهًا إلى 9100 جنيه، حسب المسافة.

كما تم تحديد أسعار خدمات التأمينات للجهات الخارجية بين 400 جنيه و49 ألف جنيه، لتشمل تأمين المنافسات الرياضية والفعاليات الجماهيرية.

وتضمنت اللائحة أيضًا خدمات إسعافية مستحدثة، مثل إيجار الجولف كار بسعر 2500 جنيه في اليوم وإيجار الإسكوتر الكهربائي بسعر 2000 جنيه.

كما أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف، أن هناك 3000 سيارة إسعاف موزعة على مستوى الجمهورية.

وتابع الدكتور عمرو رشيد قائلا إن هذه السيارات موزعة بحسب الطبيعة السكانية ووفقا للمناطق الأكثر خطورة ولفت الدكتور عمرو رشيد إلى وجود 17 معيارا لتوزيع سيارات الإسعاف حسب خريطة الجمهورية، موضحاً أن سيارة الإسعاف تصل إلى المكان المطلوب خلال 8 دقائق فى البلاغات الطارئة.

وشدد رئيس هيئة الإسعاف على وجود تعاون بين جهات الدولة للتعامل مع الأزمات الطارئة ضاربا مثال بالإجراءات التى اتخذتها أجهزة الدولة فى حادث الإسكندرية الذى وقع منذ أيام وراح ضحيته عدد من المواطنين.

واستطرد رئيس هيئة الإسعاف، قائلا: التنبؤ بالأزمة يحل أكثر من 50 أو 60% من المشكلة حال وقوعها.