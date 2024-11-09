جهاز مدينة دمياط الجديدة ينفذ 48 قرار غلق وتشميع لمعارض سيارات مخالفة

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ قرارات الإزالة، والتعديات، والإشغالات، والغلق، والإخلاء الإداري، والسحب بالجهاز، مضيفاً أن اللجنة قامت بالاشتراك مع قسم شرطة التعمير بشن حملات مكبرة لتنفيذ 48 قرار غلق وتشميع لمعارض السيارات المخالفة التي تزاول نشاطاً مخالفاً للقانون بدون رخصة تشغيل داخل نطاق الكتلة السكنية بنطاق الحيين الأول والرابع بالمدينة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تنفيذ الحملاتً طبقاً للتوجيهات الصادرة بشأن مراجعة موقف التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية خاصةً مع عدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بها مباشرةً سواءً أنشطة مهنية أو تجارية بالعمارات، أو قطع الأراضي السكنية، أو البدرومات، أو الجراج لغير الغرض المخصص له، محذراً المخالفين من إعادة فتح تلك المعارض إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها.

وطالب المهندس محمد خلف الله، رؤساء القطاعات والأحياء بالمدينة بضرورة تنفيذ الضوابط، وعدم السماح بشغل الأرصفة أو أماكن الانتظار المخصصة لسيارات السكان، ونقل معارض السيارات خارج نطاق المناطق السكنية.وشدد خلف الله على استمرار أعمال تلك الحملات بشكل دوري، والحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي للمدينة.

يذكر أن الحملات تمت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد يحيى الشاذلي رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، والرائد هشام عبد العزيز رئيس قسم شرطة التعمير، والمقدم محمد حسونة رئيس مباحث قسم شرطة التعمير بالمدينة، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.