اليوم السابع
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جداول امتحانات الميد تيرم لطلاب تجارة القاهرة

السبت، 09 نوفمبر 2024 09:00 ص
جداول امتحانات الميد تيرم لطلاب تجارة القاهرة جامعة القاهرة
محمد صبحى

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أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة عن الجدول الزمنى لعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول " الميد تيرم" والتى من المقرر أن تبدأ يوم 17 نوفمبر الجارى وتعقد حضوريا بالكلية وذلك بالنسبة لطلاب شعبة جورجيا.

وتعقد  امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميد تيرم" الأسبوع بعد المقبل، و تم الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات على موقع الكلية حتى يتسنى للطلاب التعرف على مواعيد الاختبارات، كما أنه سيتم تنظيم الامتحانات على الطلاب المسجلين واختيارهم المقررات مع تطبيق اللائحة الجديدة للكلية.

وبدأت كليات جامعة القاهرة فى الاستعداد لتنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2024 /2025 ، اذ انتهت الكليات من وضع جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب عبر مواقع الكليات وكذلك البدء فى إتاحة أرقام الجلوس للطلاب وأماكن انعقاد الاختبارات.

الجدول
الجدول

 

جانب من الجدول
جانب من الجدول

 

جدول الجيولوجيا
جدول الجيولوجيا

 







التعليم العالى

جامعة القاهرة

محمد سامى عبد الصادق

اخبار مصر

تجارة القاهرة

امتحانات الميد تيرم



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