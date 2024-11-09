اليوم السابع
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الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد الميلاد المجيد 25 ديسمبر المقبل

السبت، 09 نوفمبر 2024 01:00 ص
الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد الميلاد المجيد 25 ديسمبر المقبل الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر
كتب: محمد الأحمدى

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يبحث الكثير من المواطنين، عن مواعيد بدء صوم عيد الميلاد المجيد لدى المسيحيين والذى يعد الحدث المقدس عند المسيحيين فى العالم وليس فى مصر فقط، وتختلف الكنائس المصرية فى مواعيد بدء صوم الميلاد.

ومن المقرر أن تبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، صوم الميلاد المجيد يوم 10 ديسمبر وتحتفل 25 ديسمبر الجارى، إذ يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيدالميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

وتستقبل الكنيسة صباح يوم 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبرى القبة، والذى يأتى على رأس المهنئين البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. 







الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا ابراهيم اسحاق

بطريرك الاقباط الكاثوليك

مدينه نصر



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