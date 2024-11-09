الصومال يعلن استبعاد القوات الإثيوبية من عمليات البعثة الإفريقية الجديدة

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أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية، اليوم السبت، استبعاد القوات الإثيوبية رسميا من المشاركة فى عمليات البعثة الجديدة للاتحاد الإفريقى والتى ستبدأ مهامها فى البلاد مطلع العام المقبل.

وأوضح وزير الدفاع الصومالى عبدالقادر محمد نور - حسبما نقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الإفريقية جاء بسبب انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال، مضيفا أنه سيتم الإعلان قريبا عن قائمة الدول المشاركة ضمن العمليات.

وأشار نور إلى أن بعثة عمليات قوات الاتحاد الأفريقى ستكون محدودة للغاية، حيث ستقدم الدعم الفنى للجيش الوطنى الصومالى فى مكافحة الإرهاب.