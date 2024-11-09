اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2024 01:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: المواد الدراسية للثانوية العامة بجميع الشُعب وفق النظام الحديث

السبت، 09 نوفمبر 2024 11:35 م
التعليم: المواد الدراسية للثانوية العامة بجميع الشُعب وفق النظام الحديث وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن المواد الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوى العام وفق النظام الحديث  تشتمل على مواد يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل (اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء)، ومواد يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء)

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن مواد يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل (اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا ، والإحصاء).

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن هناك مواد عامة خارج المجموع وهى مواد نجاح ورسوب وتشمل (التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية ، والتربية الوطنية).







وزارة التربية والتعليم

المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة وفق النظام الحديث

مواد الثانوية العامة وفق نظام الثانوية العامة الحديث

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة