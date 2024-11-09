التعليم: المواد الدراسية للثانوية العامة بجميع الشُعب وفق النظام الحديث

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن المواد الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوى العام وفق النظام الحديث تشتمل على مواد يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل (اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء)، ومواد يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء)

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن مواد يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل (اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا ، والإحصاء).

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن هناك مواد عامة خارج المجموع وهى مواد نجاح ورسوب وتشمل (التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية ، والتربية الوطنية).