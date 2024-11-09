البابا تواضروس الثانى يترأس قداسا بالمقر الإدارى الجديد للكنيسة بالقاهرة الجديدة

كتب: محمد الأحمدى

يترأس الآن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أول قداس في كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا كيرلس السادس، بالمقر الإداري والخدمي الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمنطقة مثلث الأمل، بالقاهرة الجديدة.

وذكر القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمى للكنيسة خلال تصريحات صحفية أنه من المقرر أن يشارك في القداس عدد من أعضاء المجمع المقدس وممثلو الهيئات والمؤسسات والكيانات الكنسية، والعديد من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

واستقبل أول أمس الخميس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، نيافة الأنبا أبانوب الأسقف العام، الذي قدم اعتذاره عما بدر منه، وبعد حديث أبوي من قداسة البابا لنيافته، وعد نيافتُه بالالتزام بكافة التزاماته الرعوية كأسقف عام.

وحضر اللقاء صاحبا النيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة.