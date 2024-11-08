يونيسف تدعو لوضع الأطفال فى صميم سياسات التنمية الحضرية.. صور

وكالات

في إطار مشاركة يونيسف في المنتدى الحضري العالمي، شاركت ناتالي ماير، القائم بأعمال ممثل يونيسف في مصر، وتوماس جورج، المستشار العالمي ليونيسف في مجال المدن، في جلسة حوار ضمت ممثلين من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية، تناولت الجلسة "تمكين الأطفال من خلال السياسات الحضرية ومنظومة صنع القرار التشريعي".

وأكد المتحدثون على أهمية إعطاء الأولوية للأطفال في التخطيط الحضري وصنع السياسات.

ومن جانبها قالت ماير، "نحن هنا لندعم سياسات حضرية تضع الأطفال في مصر في صدارة الاهتمام، وتضمن حصولهم على التعليم والرعاية الصحية والأماكن الآمنة للنمو والازدهار. أكثر من 60٪ من سكان مصر دون سن 25 عامًا، ويمكن أن تكون كل مدينة ملاذًا لأصغر سكانها، وللوصول لذلك ينبغي أن يبدأ العمل من هنا".

وأضافت أنه من خلال إشراك الأطفال في صنع القرار، يمكن لصناع السياسات فهم احتياجاتهم بشكل أفضل وخلق مدن صديق للطفل وأكثر شمولية.



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