وزير الإسكان: المنتدى الحضرى فرصة لاستعراض فرص مصر الاستثمارية

كتب محمد شعلان

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن النسخة الحالية من المنتدى الحضري العالمي هي نسخة استثنائية من حيث اعداد المشاركين والوفود الرسمية وغير الرسمية، قائلا: "تناولنا واحدة من أكثر القضايا في عصرنا وهي قضية الإسكان والتنمية، وهي من أكثر التحديات التي نواجها على مستوى العالم لتقديم حياة مناسبة ولائقة للجميع".

وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمته بالمنتدى بختام المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر، أنهم تناولوا خلال الجلسات مبادئ وحقوق كل مواطن في الحصول على سكن أمن وميسور التكلفة وحياة شاملة، موضحا أن الرسالة الأولى من المنتدى كانت العمل المشترك والتعاون بين الأطراف المختلفة، وأكد أن العمل الذي قاموا به من تبادل الافكار والتجارب.

وتابع: "نجتمع في وقت فيه اهتمام كبير بالتوسع الحضري، مع استمرار تحديات معقدة ويمكن أن يمثل التحضر فرصة لتحسين نوعية الحياة للأفراد والأسر والدفع نحو الاقتصاد والتنمية المستدامة من خلال التخطيط المدروس والعمل التعاوني، ولقد كان المنتدى فرصة ممتازة لعرض تجربة الدولة المصرية خلال آخر 10 سنوات للتغلب على تحديات التنمية العمرانية شاملة الإسكان والمناطق العشوائية والبنية التحتية والمدن الجديدة الذكية".

واستكمل: "مؤتمر المنتدى الحضري العالمي فرصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المختلفة وتبادلنا الخبرات لمساعدة بعضنا البعض في ايجاد طرق جديدة لتطوير الإسكان الميسور وسنظل نتذكر أهمية العمل معا لإحداث تأثير دائم في هذا الملف الهام".