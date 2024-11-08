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وزيرة التنمية المحلية: تطبيق اللامركزية أبرز توصيات المنتدى الحضرى

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 04:36 م
وزيرة التنمية المحلية: تطبيق اللامركزية أبرز توصيات المنتدى الحضرى الدكتورة منال عوض
كتب أحمد حسن - علي عيد الرحمن

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قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن تطبيق اللامركزية أحد عوامل تطبيق معايير الاستدامة داخل المحليات الوطنية في المجتمع المصري .

أضافت منال عوض، خلال ختام فعاليات المنتدي الحضري العالمي، أن المنتدى الحضري العالمي كان عبارة عن فرصة لمناقشة كافة قضايا التحضر والاستدامة، وتعزيز التخطيط الحضري المستدام ، وغيرها من القضايا.

وتابعت أن المنتدى والمناقشات التي حدثت به، وشددت على ضرورة إشراك المجتمع المحلي في كافة القضايا المتعلقة بالاستدامة، ومواجهة تغير المناخ، وغيرها من القضايا الهامة.

واشارت الي ان تعزيز آليات التمويل المحلي، وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز الادارة المحلية في توفير سكن ملائم ، وتبني سياسات تدوير المخلفات وغيرها من القضايا العامة، لتكون هذه القضايا على رأس كافة الاجتماعات التي حدثت داخل المنتدى الحضري العالمي.

 







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