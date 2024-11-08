نقل 5 مصابين إلى المستشفى بعد اشتباكات أمستردام.. و7 مفقودين إسرائيليين

كتب محمد شرقاوى

أعلنت شرطة أمستردام نقل 5 مصابين إلى المستشفى بعد أعمال شغب عقب مباراة فريقي أياكس ومكابي تل أبيب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، ارتفاع حصيلة الإصابات بين الإسرائيليين في حادثة أمستردام إلى 20 والمفقودين إلى 7.

وكانت الشرطة الهولندية أعلنت اعتقال 62 شخصا وإصابة 5 أشخاص، بعد قيام مشجعي فريق "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي لكرة القدم بفوضى وأعمال تخريب بأمستردام، في وقت توجهت فيه طائرة إسرائيلية إلى العاصمة الهولندية لإجلاء مشجعي الفريق من هناك الذين قدرت إسرائيل عددهم بـ2700 شخص قالت إنهم ينتظرون الإجلاء.

وأظهرت تسجيلات فيديو الفوضى والتخريب في أمستردام، وذكرت الشرطة الهولندية، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "X"، أنها بدأت تحقيقا كبيرا بشأن أحداث العنف المتعددة، ولم يقدم المنشور تفاصيل أخرى عن المصابين ولا المحتجزين في أحداث العنف التي وقعت الليلة الماضية.