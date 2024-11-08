اليوم السابع
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مصر للطيران تشارك فى سوق السفر العالمى بلندن لدعم السياحة الوافدة إلى مصر

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 04:16 م
مصر للطيران تشارك فى سوق السفر العالمى بلندن لدعم السياحة الوافدة إلى مصر جانب من الحدث
كتبت رحاب نبيل

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شاركت مصر للطيران فى النسخة الـ44 من معرض سوق السفر العالمى (WTM) بلندن، الذى أقيم فى الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر، بحضور رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وذلك فى إطار دور الشركة الوطنى لدعم السياحة وتعزيز الحركة الجوية الوافدة إلى مصر.

ترأس وفد مصر للطيران الطيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخطوط الجوية، وضم الوفد مجموعة من قيادات الشركة، من بينهم عمرو عدوى، رئيس القطاع التجارى، وإنجى نبيل، مدير مكتب لندن، وإسلام أمين، مدير مكتب مانشستر.

شاركت مصر للطيران بجناح يعكس الحضارة المصرية وهويتها، وحظى الجناح بإقبال كبير من المشاركين، حيث تم تقديم الهدايا والتقاط الصور التذكارية. وخلال فعاليات المعرض، عقد وفد الشركة اجتماعات مع ممثلى عدة مطارات وهيئات طيران، منها مطار أدنبره فى أسكتلندا، ومطار تبليسى فى جورجيا، ومطار ستانستيد فى لندن، وذلك لبحث سبل التعاون وتوسيع شبكة الرحلات الجوية. كما عقد الوفد لقاءات مع شركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر والأندية الرياضية الإنجليزية.

وأكد الطيار محمد عليان حرص مصر للطيران على المشاركة فى هذه الأحداث العالمية، حيث تشكل هذه الفعاليات منصة هامة لتسويق خدمات الشركة وتوسيع شبكة الخطوط الجوية، وتعزيز التعاون مع شركاء جدد. كما شهدت الفعالية توقيع بروتوكول تعاون بين مكتب مانشستر وكلٍ من وكالتى Royal Travel وM Zahid، وهما من أكبر وكلاء السياحة فى مانشستر.

وقد نظمت مصر للطيران سحبًا علنيًا خلال يومى المعرض للفوز بـ8 تذاكر طيران مجانية، كما قدمت عروضًا فنية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية تعكس الحضارة الفرعونية.

جدير بالذكر أن معرض سوق السفر العالمى WTM يعد ثانى أكبر معرض للسياحة على مستوى العالم بعد بورصة برلين، ويجذب سنويًا نحو 50 ألف شخصية بارزة فى قطاع السياحة والطيران.

 

 

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مصر للطيران تشارك في سوق السفر العالمي  بلندن
 
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مصر للطيران تشارك في سوق السفر العالمي  
 
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 سوق السفر العالمي  بلندن
 
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مصر للطيران تشارك في سوق السفر العالمي  بلندن
 
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مصر للطيران تشارك في سوق السفر العالمي  بلندن
 
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مصر للطيران تشارك في سوق السفر العالمي  بلندن






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