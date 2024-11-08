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مصر ترحب باعتماد مشروعها لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 09:27 م
مصر ترحب باعتماد مشروعها لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية علم مصر
كتب أحمد جمعة

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رحبت وزارة الخارجية، باعتماد اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة للقرار السنوى الذي تتقدم به مصر لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.


وكتب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع إكس:" ترحب مصر باعتماد اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة للقرار السنوى الذي تتقدم به مصر لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وإخضاع جميع المنشآت النووية لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية".


وأضافت: "دعم دولي واسع للموقف المصرى بالأمم المتحدة."







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الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

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