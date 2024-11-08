رئيس "الاستطلاع" الأسبق يروى تفاصيل استخدام اللغة النوبية كشفرة فى حرب أكتوبر

كتب محمد شرقاوى

أكد اللواء محمد عبد المنعم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق أن الجندي أحمد إدريس من النوبة هو صاحب فكرة شفرة حرب أكتوبر، والتي صعب على جيش الاحتلال فك رموزها حيث أبلغ الجندي أحمد إدريس قياداته بأن اللغة النوبية لا تكتب ولا تقرأ ويمكن استخدامها كشفرة للجيش المصري.

وأضاف عبد المنعم خلال قلائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض المذاع على شاشة الحياة بأن الشفرة النوبية كانت جزءا من خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر موضحا أن الجيش المصري أجرى 300 تجربة على مقترح اللواء باقي زكي يوسف لتدمير خط بارليف باستخدام المياه

وأوضح عبد المنعم أن الجيش المصري أجرى تجارب لعبور قناة قناة السويس مشيرا إلى أن مفاجأة حرب أكتوبر كانت في بسالة وبطولة الجندى المصري خاصة وأن عقيدة الجندي المصري "حياته تهون في سبيل وطنه" لذلك يمكن القول بأن أبطال العملية الشاملة في سيناء هم أحفاد لأبطال أكتوبر.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريذ يعرض على شاشة الحياة في الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.