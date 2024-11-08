حزب الله يستهدف قاعدة تل نوف الجوية الإسرائيلية جنوبى تل أبيب بالصواريخ

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة "تل نوف" الجوية جنوبي "تل أبيب" بقذائف من الصواريخ النوعية، وذلك في إطار سلسلة "عمليات خيبر".

بدورها قالت "القناة 12" الإسرائيلية، إن حزب الله أطلق منذ الصباح قذفات صاروخية على منطقة حيفا ومحيطها وصولاً إلى الوسط، والنيران من لبنان لا تتوقف بل وتزيد من ناحية العدد والمدى

من ناحية أخرى، قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، إنه أجرى أول محادثة مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، وشكره على دعم الولايات المتحدة الأمريكية، الثابت لإسرائيل من أول الحرب على غزة.

وأضاف يسرائيل كاتس، أنه بحثت مع أوستن جهود إعادة الرهائن ومواجهة التهديدات التي تمثلها إيران ووكلاؤها، بحسب وسائل إعلام عبرية.